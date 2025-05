Ponad połowa badanych uznaje napoje w kolorze żółtym za bardziej kwaśne. Postrzeganie smaku płynów w różnych kolorach zmienia się w zależności od kraju

Jak wynika z międzynarodowego badania opublikowanego w British Food Journal w 2025 roku, interpretacja smaku jest silnie uzależniona od koloru napoju – i co istotne, różni się wyraźnie w zależności od kraju pochodzenia konsumenta. W ramach eksperymentu przeprowadzonego wśród dorosłych badanych z Polski, Włoch i Maroka, uczestnicy próbowali dokładnie tego samego napoju, który różnił się wyłącznie kolorem – był czerwony, pomarańczowy lub żółty. Analiza miała na celu wskazanie smaku poszczególnych próbek – słodkiego, kwaśnego, gorzkiego lub słonego. Choć skład i rzeczywisty smak pozostawały identyczne, subiektywne odczucia konsumentów znacząco się zmieniały w zależności od barwy danej próbki.

Czerwonym napojom przypisujemy smak słodki, a żółtym – kwaśny

Polacy częściej przypisywali czerwonym napojom smak słodki, Włosi natomiast w większym stopniu dostrzegali w nich smak gorzki. W przypadku próbek w kolorze żółtym badani z Polski oraz Maroka określali je jako kwaśne, a z Włoch – gorzkie lub nawet słone. Z kolei napoje pomarańczowe polscy respondenci interpretowali jako słodkie lub kwaśne, włoscy jako słodkie, a z Maroka – jako słodkie, kwaśne i słone. Badanie pokazuje, że wygląd napoju, a szczególnie jego kolor, może kształtować nasze oczekiwania i doświadczenie smakowe.

Kolor i intensywność barwy napoju mają wpływ na postrzeganie jego słodyczy

Już wcześniejsze badania wykazywały podobne wnioski. W analizie przeprowadzonej wśród Finów uczestnicy oceniali sześć roztworów w różnych kolorach pod kątem przyjemności spożywania, zdrowotnego aspektu, słodyczy oraz kwaśności. Wyniki wykazały, że ponad połowa (54 proc.) respondentów oceniła napój w kolorze żółtym jako najbardziej kwaśny. Z kolei co trzeci (34 proc.) uznał próbki w kolorach czerwonym i pomarańczowym za najsłodsze. Co ciekawe, kobiety częściej niż mężczyźni kojarzyły kolor czerwony ze słodyczą.

Inna analiza wykazała, że intensywniejsze barwy są często oceniane jako bardziej aromatyczne i słodsze, a wyniki badania wskazują, że dodanie odpowiednich aromatów, np. mango, może zwiększyć postrzeganą słodycz napoju bez potrzeby dodawania cukru, co z kolei poprawia przyjemność z picia.

– Elementy takie jak kolor napoju, skojarzenie smaku, przyjemność z jego spożywania mogą wpływać na częstsze sięganie po niego, a to pozytywnie wpływa na prawidłowe nawodnienie organizmu. Regularne spożywanie wody może być nawykiem trudnym do wyrobienia szczególnie dla osób, które nie lubią jej smaku. Z naszego badania wynika, że problem dotyczy ponad ⅓ Polaków. Z drugiej strony konsumenci są coraz bardziej świadomi szkodliwości częstego spożywania słodzonych napojów. Naszą misją w waterdrop® jest wspieranie wśród konsumentów zdrowego nawyku regularnego picia wody – mówi Kateřina Navrátilová, Managing Director waterdrop® CEE.

Marka waterdrop® stale poszerza swoją ofertę, śledząc zainteresowanie konsumentów różnymi smakami rozpuszczalnych w wodzie kapsułek Microdrink. Już w niedzielę 18 maja premierę będzie miała limitowana edycja Pink Lemonade, w której skład wchodzą kapsułki Microdrink o smaku malinowo-cytrynowej lemoniady z witaminami B i C oraz bestsellerowy kubek termiczny Explorer, tym razem w odcieniu neonowego różu. Jego pojemność to 1,1 litra.

Ponad 28,8 mln uratowanych plastikowych butelek

Marka waterdrop® dąży do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego plastikiem poprzez promowanie zrównoważonych nawyków i eliminację jednorazowych butelek. Do tej pory działania austriackiej marki przyczyniły się do uratowania ponad 28,8 mln plastikowych butelek. Obecnie waterdrop® dostępny jest w ponad 20 tys. punktach sprzedaży na świecie. Marka wierzy w świat bez plastiku i popularyzuje butelki wielokrotnego użytku oraz rozpuszczalne w wodzie kapsułki smakowe. Ambasadorami oraz inwestorami marki są m.in. Hubert Hurkacz, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Matteo Arnaldi, Alexander Bublik, Sebastian Korda, Elina Svitolina, Taylor Fritz, Andrey Rublev i Cameron Norrie.